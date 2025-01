Accostato al Napoli, il pres. dell'Udinese blinda Bijol: "Rimarrà qui"

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista fatta a kisskissnapoli.it: “Scuffet è un ottimo portiere sono sicuro che farà bene a Napoli. Lui e Meret si conoscono molto bene e quindi ci metterà poco ad integrarsi. Se il Napoli ha scelto Scuffet significa che fino ad ora ha fatto bene e quindi sono contento per lui.

L’interessamento in passato dell’Atletico Madrid? Non ho seguito questa cosa ma posso dirti che lui ha sempre avuto tante richieste da molti club. Il carattere dei friulani è schivo ma si integrano immediatamente in un gruppo e in un nuovo ambiente.

Bijol? Lasciate perdere, è un giocatore dell’Udinese e rimarrà all’Udinese”.