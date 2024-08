Accostato al Napoli, Javi Guerra fa dietrofront: era già dell'Atletico ma resta al Valencia

Il centrocampista accostato anche al Napoli ha iniziato la giornata pensando che sarebbe stata la sua prima da giocatore dei Colchoneros.

Javi Guerra non andrà all'Atletico Madrid. Il centrocampista accostato anche al Napoli, come riportato da Marca, ha iniziato la giornata pensando che sarebbe stata la sua prima da giocatore dei Colchoneros e invece, dopo le 18, era nuovamente a disposizione di Ruben Baraja, tecnico del Valencia. L'accordo sembrava ormai totale, ieri infatti il calciatore ha lavorato a parte per non correre rischi e oggi si è diretto nella Capitale, ma i rojiblancos hanno cambiato le condizioni del contratto al momento della firma e le cose sono precipitate.

La versione dell'Atletico Madrid ovviamente è opposta: sarebbe infatti stato il Valencia a decidere di interrompere le negoziazioni. Il club di Cerezo ha sempre sostenuto che mancassero dei dettagli per far sì che tutti i tasselli del puzzle finissero al loro posto, ma i Pipistrelli non ne hanno voluto sapere e non hanno ritrattato quanto concordato inizialmente e così l'affare è saltato.

Il classe 2003 nel 2023-2024 ha preso parte a 40 partite, 36 ne LaLiga e 4 in Copa del Rey, segnando 4 gol. Chissà che non possa tornare d'attualità per il Napoli e il Milan, che avevano mostrato nel recente passato un timido interesse, o per il Girona, che aveva presentato un'offerta da 20 milioni di euro.