Accostato al Napoli, Kepa può lasciare il Chelsea in prestito: c'è un club di Premier in pole

Nelle scorse settimane al Napoli è stato accostato anche Kepa Arrizabalaga, in uscita dal Chelsea, che sta provando a piazzarlo in questi ultimi giorni di mercato. Il portiere spagnolo potrebbe finire in prestito al Bournemouth, ma avendo il contratto in scadenza nel 2025 dovrebbe prima rinnovare coi Blues.

A riferirlo è David Ornstein, giornalista di The Athletic: "Bournemouth sta lavorando a un accordo per ingaggiare Kepa Arrizabalaga in prestito dal Chelsea. Trattativa col Chelsea e col giocatore; è l'biettivo principale ma le opzioni includono Ramsdale e anche l'interesse di altri club. Contratto 2025 quindi servirebbe un'estensione prima del trasferimento".