Accostato al Napoli, Kepa torna in Premier e riparte dal Bournemouth

vedi letture

Dopo l'avventura in prestito al Real Madrid, il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga è pronto per un'altra avventura a titolo temporaneo, ma questa volta in un club decisamente meno blasonato. Accordo in chiusura tra il Chelsea e il Bournemouth per la cessione a titolo temporaneo dell'estremo difensore classe '94. A metà estate il portiere, già vicino al Napoli nel 2022, era stato di nuovo accostato agli azzurri.