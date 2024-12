Accostato al Napoli, Kiwior non si muove: l'Arsenal ha deciso e lo schiera titolare

Jakub Kiwior rimarrà all'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Mirror, i Gunners non lasceranno partire in prestito il difensore nonostante l'interesse di Napoli, Milan, Inter e Juventus.

In estate c'erano stati diversi sondaggi nei confronti del centrale polacco, ma i londinesi hanno deciso di non cederlo, proprio per far fronte ad eventuali situazioni d'emergenza. In campo contro il Fulham, l'ex Spezia cercherà conferme sulla titolarità in vista della seconda parte di stagione.