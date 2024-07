Accostato al Napoli, Kostic sbarca nel ritiro della Juve per le visite mediche

vedi letture

Dopo Dusan Vlahovic anche Filip Kostic è arrivato al J Medical per iniziare le visite mediche prima dell'inizio della stagione. L'esterno serbo, reduce dall'esperienza all'Europeo, ha iniziato a svolgere le visite di rito, prima di spostarsi alla Continassa nelle prossime ore e raggiungere i suoi compagni e il neo tecnico Thiago Motta.

Filip Kostic può lasciare la Juventus. Il serbo non è fra gli incedibili, con Giuntoli che potrebbe anche capitalizzare una sua cessione. In questo momento ci sono interessamenti di club importanti, in particolare quelli di Napoli e Atletico Madrid, oltre a qualche club della Premier come il Bournemouth, ma è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta da una big Kostic sarebbe incline ad accettare sia l'Italia che eventualmente una destinazione spagnola.

Il Napoli potrebbe puntare su di lui nonostante la presenza in rosa di Olivera e Spinazzola. Il primo sta giocando in Nazionale come difensore centrale e può essere adattato da braccetto da parte di Antonio Conte. Il secondo ha avuto qualche problemino fisico nel corso degli anni e avere un'alternativa pronta e perfetta nel 3-5-2 di Conte, che sappia attaccare e difendere, sarebbe una risorsa più che interessante.

Poi l'Atletico Madrid, che cerca una riserva di Lino. Kostic è valutato circa 10 milioni da parte della Juventus - euro più, euro meno - e dopo due stagioni in bianconero valuterebbe anche un'esperienza nuova. Il Crystal Palace di Glasner per ora osserva interessato, ma sarebbe chiaramente in seconda fila se una fra Napoli e Atletico dovessero farsi avanti in maniera concreta.