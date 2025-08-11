Accostato al Napoli, Laurienté può lasciare la Serie A: ci prova un club turco

Ieri alle 23:30Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

Armand Laurienté è uno dei tanti nomi nella lista del Napoli per il ruolo di esterno d'attacco: il francese, MVP della Serie B 2024/25, è in uscita dal Sassuolo e gli azzurri lo pare lo considerino un'alternativa agli altri obiettivi primari, come ad esempio Federico Chiesa. Presto però si potrebbe decidere il futuro di Laurienté: come riporta SportMediaset, il Fenerbahce sta facendo un tentativo concreto provando ad andare incontro alle richieste del club neroverde.