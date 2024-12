Accostato al Napoli, ma può tornare in Argentina: su Martinez Quarta c'è il River

A tenere banco in queste ore in casa Fiorentina è il futuro di Lucas Martinez Quarta, accostato da tempo anche al Napoli, ma ormai sempre più indirizzato verso il River Plate, intenzionato a riportare a casa il difensore argentino. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti sono in contatto continuo anche in queste ore di festa:

l’operazione si potrebbe chiudere sulla base di 7-8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma le parti continueranno a lavorare alla ricerca di un’intesa. Dopo alcune stagioni da protagonista, il calciatore sta vivendo un’annata complicata: con l’arrivo di Raffaele Palladino ha trovato poco spazio, spingendo il club gigliato a considerare la possibilità di cederlo durante il mercato invernale.