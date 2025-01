Accostato al Napoli, Maguire rinnova con il Manchester United: l'annuncio di Amorim

vedi letture

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha confermato che il club inglese ha prolungato di un anno il contratto di Harry Maguire, difensore accostato anche al Napoli. Il centrale inglese di 31 anni è sbarcato dal Leicester a Old Trafford nel 2019 e la prossima estate l'accordo firmato con i Red Devils sarebbe scaduto, invece ora durerà fino al 30 giugno 2026. Maguire ha collezionato 222 presenze, 12 gol e due trofei importanti con i Red Devils: la Carabao Cup del 2023 e la Emirates FA Cup del 2024.

Tutto fatto, la conferma

Harry ha giocato finora 7 partite sotto la guida di Amorim e la sua capacità di giocare in una difesa a tre gli ha permesso di impressionare, soprattutto nella recente vittoria per 2-1 contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Parlando in conferenza stampa verso la sfida di domenica in Premier League contro il Liverpool, il mister ha confermato: "Harry Maguire sta per attivare la nostra opzione. Ho parlato con lui questa mattina e gli ho detto che deve migliorare in campo, abbiamo molto bisogno di lui", ha garantito Amorim.

Aggiungendo: “Inoltre, deve migliorare come leader. Sappiamo tutti la situazione in cui si trovava qui, ma abbiamo bisogno di lui in questo momento, quindi faremo scattare, felicemente, l'opzione (di rinnovo, ndr) per lui. Se è un giocatore chiave? Se guardiamo la nostra squadra, abbiamo bisogno di leader in campo. Lui è un leader, deve migliorare questa parte, deve migliorare il suo gioco, quindi siamo felici di continuare (insieme, ndr)", la chiosa