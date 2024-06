Accostato al Napoli, Motta ha metto il veto su Barrenechea: vuole prima valutarlo

La coppia che aveva fatto le fortune a metà campo della Juventus Under 23 targata Lamberto Zauli è destinata a dividersi.

TuttoNapoli.net

La coppia che aveva fatto le fortune a metà campo della Juventus Under 23 targata Lamberto Zauli è destinata a dividersi. Difficile - sottolinea infatti Tuttosport - che gli incroci di mercato possano permettere a Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea di giocare insieme nella prossima stagione. Il centrocampista italiano non sembra rientrare nei piani del neo tecnico juventino Thiago Motta così potrebbe lasciare la Vecchia Signora durante l’estate. Diversi club di Serie A hanno già sondato il terreno, dal Monza al Bologna passando per Parma ed Empoli, ma in pole c’è il Genoa.

Non mancano le pretendenti neppure per Barrenechea. L’argentino è reduce da una brillante annata nelle fila del Frosinone, una crescita che non è passata inosservata. Tanto da aver attirato diversi estimatori, nelle ultime ore anche il Napoli. All’estero spicca il corteggiamento del Villarreal che deve ristrutturare la mediana e ha chiesto informazioni. Dalla Continassa però al momento hanno messo il veto sulla partenza del classe 2001: Motta lo apprezza e vuole vederlo nel ritiro pre-campionato prima di decidere il suo futuro.