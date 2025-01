Accostato al Napoli, Pablo Marì verso la Fiorentina: è il sostituto di Pongracic?

vedi letture

Pablo Marì e la Fiorentina: la trattativa è pronta a entrare nel vivo. Questa sera il Monza sarà in campo per la sfida contro il Genoa, gara che chiuderà la 22esima giornata di Serie A. E poi da domani si ritufferà sul mercato per rimodellare una squadra già alla disperata ricerca di punti salvezza. Andrà via chi in questi giorni ha ricevuto interessamenti da club importanti e tra questi c'è il difensore spagnolo, pupillo di Raffaele Palladino.

Dopo la partita di stasera, Fiorentina e Monza sono pronte a stringere per il trasferimento a Firenze di Pablo Marì, che potrebbe sbloccare poi l'uscita di Pongracic, anch'egli accostato al Napoli. Vista la riluttanza di Nahuel Valentini di rientrare nella trattativa, i due club discuteranno solo di un conguaglio economico. Con Adriano Galliani che a sua volta ha già individuato altrove il sostituto dell'ex Arsenal: si tratta di Tomàs Palacios, difensore argentino dell'Inter che arriverà in prestito. A riportarlo è TMW.