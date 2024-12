Accostato al Napoli, Rashford ancora escluso: non convocato per Man United-Bournemouth

vedi letture

Marcus Rashford sembra ormai essere un separato in casa con il Manchester United, la sua cessione a gennaio sembra sempre più probabile. L'attaccante, accostato anche al Napoli, è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati dei Red Devils per la sfida delle 15 contro il Bournemouth.

Dopo il derby contro il Manchester City, è la seconda convocazione consecutiva saltata per il giocatore proveniente dal vivaio dello United. La sua possibile cessione garantirebbe una notevole plusvalenza al club, proprio come accaduto in estate dopo l'addio di McTominay.