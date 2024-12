Accostato al Napoli, Rashford apre all'addio: "Sono pronto per una nuova sfida"

vedi letture

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United accostato al Napoli nei giorni scorsi, dopo non essere nemmeno convocato per il derby contro il City ha aperto al suo addio ai Red Devils in un'intervista rilasciata a Henry Winter: "Personalmente, sono pronto per una nuova sfida e per i prossimi step.

Quando me ne andrò, non ci saranno rancori. Non riceverete commenti negativi da me sul Manchester United. Sono fatto così come persona. Quando me ne andrò, farò una dichiarazione e sarà da me. Dal profondo del cuore, sarò sempre un Red, sicuro al 100%. È scoraggiante essere esclusi dal Derby... ma è successo, abbiamo vinto la partita e quindi andiamo avanti. È deludente, ma sono anche uno che, invecchiando, riesce a gestire le battute d'arresto. Cosa farò? Me ne starò lì seduto a piangere... farò del mio meglio la prossima volta che sarò disponibile".