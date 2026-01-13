Ultim'ora

Accostato al Napoli, Sky: la Roma cerca di chiudere Malen, nuova offerta migliorativa

Accostato al Napoli, Sky: la Roma cerca di chiudere Malen, nuova offerta migliorativaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

La Roma torna alla carica per Donyell Malen con una nuova offerta migliorativa. Il club giallorosso punta ora a chiudere definitivamente la trattativa, cercando l’affondo decisivo per assicurarsi l’attaccante e battere la concorrenza. Sull'attaccante olandese, accostato anche al Napoli, c'è anche l'Atletico Madrid che cerca il sostituto di Giacomo Raspadori in partenza verso l'Atalanta.

A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.