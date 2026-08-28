Accostato al Napoli, per Luperto spunta un altro club di Serie A

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Sebastiano Luperto può lasciare la Cremonese e rimanere in Serie A. Il centrale era stato accostato al Napoli per ovviare alll'emergenza in difesa

Sebastiano Luperto entra tra le opzioni del Torino per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di calciomercato. Come Sky Sport, i granata stanno valutando il centrale classe 1996 della Cremonese, senza però aver ancora avviato una trattativa. Arrivato dal Cagliari a titolo definitivo nello scorso febbraio, l’ex Napoli ed Empoli è legato alla società fino al 30 giugno 2030: un contratto lungo che mette il club grigiorosso in una posizione di forza nell’eventuale confronto.

Luperto-Napoli: il retroscena

Nelle scorse settimane Luperto era stato accostato anche al Napoli, alle prese con l’emergenza al centro della difesa per gli infortuni di Sam Beukema (ora recuperato), Luca Marianucci e Alessandro Buongiorno. Il suo nome era emerso come possibile soluzione immediata e a costi contenuti, con un ulteriore vantaggio: essendo cresciuto nel vivaio azzurro, avrebbe potuto essere inserito negli slot riservati ai calciatori formati nel club, senza occupare uno dei posti ordinari nella lista di Serie A. Un aspetto per cui il Napoli, almeno per qualche momento, aveva considerato quest'opzione, essendo chiamato a fare i conti sia con i vincoli delle liste sia con margini economici ridotti per intervenire sul mercato.