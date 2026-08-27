Calciomercato Napoli, non solo Woltemade: Manna tiene viva un'altra pista in Premier

Calciomercato Napoli, non solo Woltemade: Manna tiene viva un'altra pista in PremierTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Woltemade è il sogno per l'attacco del Napoli, ma c'è anche una pista più semplice da tenere in considerazione: Marc Guiu del Chelsea.

La novità del giorno per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Napoli è il tentativo per Nick Woltemade, centravanti classe 2002 che un anno fa il Newcastle pagò ben 75 milioni di euro. Come riferito da Fabrizio Romano, il club azzurro ha avviato i contatti con i Magpies per sondare la disponibilità a un prestito.

Guiu alternativa più semplice di Woltemade

Giovanni Manna dispone comunque di una strada più semplice: Marc Guiu del Chelsea, altro giovane centravanti seguito con particolare attenzione negli ultimi giorni. Gli azzurri, però, hanno voluto esplorare anche la pista Woltemade prima di effettuare la scelta definitiva per completare l'attacco di Massimiliano Allegri.