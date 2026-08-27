Calciomercato Napoli, non solo Woltemade: Manna tiene viva un'altra pista in Premier
TuttoNapoli.net
Woltemade è il sogno per l'attacco del Napoli, ma c'è anche una pista più semplice da tenere in considerazione: Marc Guiu del Chelsea.
La novità del giorno per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Napoli è il tentativo per Nick Woltemade, centravanti classe 2002 che un anno fa il Newcastle pagò ben 75 milioni di euro. Come riferito da Fabrizio Romano, il club azzurro ha avviato i contatti con i Magpies per sondare la disponibilità a un prestito.
Guiu alternativa più semplice di Woltemade
Giovanni Manna dispone comunque di una strada più semplice: Marc Guiu del Chelsea, altro giovane centravanti seguito con particolare attenzione negli ultimi giorni. Gli azzurri, però, hanno voluto esplorare anche la pista Woltemade prima di effettuare la scelta definitiva per completare l'attacco di Massimiliano Allegri.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Allegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
1 GRATIS! Ore cruciali per il mercato: scarica l’app e attiva le notifiche per ricevere le ultim’ora!
Prossima partita
30 ago 2026 18:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com