Calciomercato Napoli, non solo Guiu e Gabriel Jesus: c'è una pista in Ligue 1
Il Napoli allarga la ricerca del rinforzo offensivo da regalare a Max Allegri. Non soltanto Gabriel Jesus, Marc Guiu e Nick Woltemade: secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a considerare valida l'ipotesi Amine Gouiri. L'attaccante dell’Olympique Marsiglia piace pure al Tottenham. Il brasiliano dell’Arsenal resta comunque la priorità e il nome preferito da Allegri: il club azzurro ci lavora da tempo con Giovanni Branchini, che lo segue per l’Italia. Il costo indicato è di 20 milioni di euro per il cartellino, con un ingaggio importante, ma per affondare il colpo serve la cessione definitiva di Noa Lang.
Calciomercato Napoli, anche Guiu e Woltemade per l'attacco
L’alternativa giovane è Marc Guiu, attaccante classe 2006 che il Napoli valuta 15 milioni di euro, rispetto ai 25 chiesti dal Chelsea. Il quotidiano riferisce inoltre di un sondaggio per prendere in prestito Nick Woltemade dal Newcastle, 2002 tedesco, i Magpies un anno fa hanno investito 75 milioni per prelevarlo dallo Stoccarda. Più piste dunque sul tavolo di Manna, mentre si attende una svolta sul fronte Lang: il Galatasaray potrebbe tornare sull’olandese se Leao scegliesse l’Aston Villa, ma gli azzurri continuano a chiedere 25 milioni di euro.
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