Mistero Cajuste-Lindstrom, Mazzocchi verso il Cagliari: il punto sulle cessioni
Il Napoli continua a lavorare sulle cessioni per sbloccare il calciomercato in entrata, ma alcune situazioni restano difficili da sciogliere. Stando a quanto riportato da Il Mattino, dopo Ngonge al Monza e Cheddira all’Avellino, anche Folorunsho è vicino al trasferimento in Brianza. Restano invece senza una soluzione Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, per i quali non ci sono offerte sul tavolo. Per il danese prende corpo l’ipotesi del ritorno in patria: il suo entourage sta lavorando sulle possibilità Brondby, Midtjylland e Copenhagen, ma l’ingaggio superiore ai 2 milioni di euro rappresenta un ostacolo. Lo svedese, invece, è stato proposto al Besiktas senza successo: resta aperta la pista Torino, che potrebbe avere bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. L’eventuale operazione sarebbe soltanto in prestito.
Le ultime su Milinkovic-Savic e Mazzocchi
Non si registrano progressi neppure per Vanja Milinkovic-Savic. Juan Musso resta il nome preferito in caso di partenza del serbo, ma la situazione non si sblocca: secondo il quotidiano, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno messo in conto di proseguire con la coppia attuale con Meret almeno fino a gennaio, quando le gerarchie potrebbero essere più definite. Qualcosa si muove invece per Pasquale Mazzocchi: torna a scaldarsi la pista Cagliari, accompagnata da una timida apertura del calciatore. Il Napoli cerca quindi di liberare spazio nelle ultime ore di mercato, con diverse operazioni ancora da portare a termine.
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