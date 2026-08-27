Ufficiale Sfuma l'ipotesi Napoli e Serie A, colpo Aston Villa: preso Goretzka a zero

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Sfuma definitivamente l’ipotesi Napoli e Serie A. Leon Goretzka è infatti un nuovo giocatore dell’Aston Villa, che ne ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero dopo la lunga esperienza con il Bayern Monaco. Il classe 1995, accostato nelle scorse settimane anche a Milan, Juventus e Napoli, sbarca in Premier League forte di 73 presenze con la Nazionale tedesca e di oltre 500 partite disputate in carriera. Goretzka ha iniziato il proprio percorso professionistico nel VfL Bochum, la squadra della sua città, per poi passare allo Schalke 04 e, nel 2018, al Bayern Monaco.

Il comunicato ufficiale dell'Aston Villa

Con il club bavarese il centrocampista ha vissuto gli anni più importanti della propria carriera, conquistando sette titoli di Bundesliga e la Champions League. Ora, a 31 anni, Goretzka è pronto per una nuova avventura in Inghilterra. Questo l’annuncio ufficiale dell’Aston Villa: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Leon Goretzka. Il nazionale tedesco, con 73 presenze, vincitore della UEFA Champions League con il Bayern Monaco, arriva a parametro zero. Con oltre 500 presenze in carriera, il centrocampista ha iniziato il suo percorso con la squadra della sua città, il VfL Bochum, prima di trasferirsi allo Schalke 04. Nel 2018 ha firmato con il Bayern Monaco, con cui ha poi conquistato sette titoli di Bundesliga con il club bavarese. Benvenuto, Leon!".