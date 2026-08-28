Milinkovic resta fino a gennaio? L'idea di Allegri e cosa succede con Musso

Milinkovic resta fino a gennaio? L'idea di Allegri e cosa succede con MussoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Calciomercato Napoli
di Davide Baratto
Vanja Milinkovic-Savic può restare al Napoli fino a gennaio: cessione ferma, Juan Musso resta il preferito per sostituirlo ma serve una svolta sul mercato

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora al Napoli, almeno fino a gennaio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, non si registrano passi avanti sul fronte dell’eventuale avvicendamento in porta e Massimiliano Allegri, insieme al suo staff, ha messo in conto di proseguire con il serbo e Alex Meret. Una soluzione che permetterebbe di rimandare le valutazioni alla sessione invernale, quando il quadro della situazione tra i pali potrebbe essere più chiaro.

Porta Napoli, cosa succede con Musso

Resta quindi in attesa Juan Musso, il profilo preferito per sostituire Milinkovic-Savic qualora si concretizzasse la sua partenza. L’ipotesi legata al portiere argentino dell'Atletico Madrid non ha però fatto registrare avanzamenti: senza una svolta in uscita, il cambio non si sblocca. La permanenza del serbo è dunque uno scenario preso in considerazione dal Napoli, mentre l’eventuale arrivo di Musso resta subordinato agli sviluppi della cessione. Si attendono ulteriori sviluppi in questi ultimi giorni di calciomercato.