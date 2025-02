Adeyemi cambia: ha scelto un agente italiano, già ieri colloqui col Borussia Dortmund

A gennaio Karim Adeyemi è stato vicinissimo a lasciare il Borussia Dortmund. Il Napoli ci ha provato seriamente, raggiungendo l'accordo col club tedesco ma poi - come ammesso anche dal ds Manna - trovando le titubanze del giocatore nel trasferirsi in Italia nel mercato di gennaio. Tutto rinviato all'estate dunque per il futuro del talentuoso attaccante.

Intanto, i colleghi di Sky DE riferiscono che Adeyemi ha cambiato rappresentanti. Il giocatore ha scelto l'agenzia di Giuseppe Pisano e Andreas Ottl ed i due ex giocatori già ieri erano a Dortmund per i primi colloqui con il direttore sportivo Sebastian Kehl. Nonostante l'interesse concreto del Napoli, il 23enne ha scelto di restare al Borussia Dortmund e se ne riparlerà in estate.