ADL apre a Conte-Nazionale, Mediaset: il sogno proibito è Fabregas! Tutti i nomi in lista

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Il futuro di Antonio Conte resta un tema caldo, con la Nazionale che continua a monitorare la sua situazione. Il tecnico azzurro è tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico e Aurelio De Laurentiis ha già aperto alla possibilità di liberarlo in caso di richiesta diretta da parte dell'allenatore salentino. Proprio per questo il Napoli si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. Come riportato da Sportmediaset, il club starebbe valutando profili ben precisi per un’eventuale successione, tutti accomunati da una filosofia di gioco chiara e coraggiosa.

Da Fabregas a De Rossi: i nomi per l'eventuale post-Conte

Il nome che stuzzica maggiormente è quello di Cesc Fabregas, considerato il sogno proibito. In lista anche Vincenzo Italiano, Francesco Farioli, Fabio Grosso e Daniele De Rossi, allenatori italiani e con una forte identità calcistica. L’idea del Napoli è chiara: in caso di addio di Conte, si punterà su un tecnico capace di dare continuità al progetto tecnico.