Ultim'ora Calciomercato Napoli, Gila è il prescelto per la difesa! Trattativa in corso con l'entourage

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Il Napoli ha individuato in Mario Gila il principale obiettivo per rinforzare la difesa. Il centrale della Lazio è il profilo preferito

Mario Gila è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale sia dalla dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis sia dallo staff tecnico che fa riferimento a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Giovanni Manna. Il club azzurro - riferisce Matteo Moretto - ha già avviato i contatti e sta portando avanti una trattativa concreta, soprattutto con l’entourage del giocatore.

Trattativa complessa con la Lazio e il nodo Real Madrid

Il difensore è legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2027, ma la situazione è resa più complessa dalla presenza del Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Nonostante queste difficoltà, il Napoli continua a spingere con decisione per arrivare al giocatore, individuato come il profilo perfetto per il nuovo progetto tecnico e per rafforzare una difesa considerata centrale nelle strategie della prossima stagione.