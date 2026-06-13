Occhi su Manzambi al Mondiale: il talento svizzero del Friburgo nel mirino per il centrocampo

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Johan Manzambi, centrocampista classe 2005 del Friburgo, è entrato nei radar del Napoli come investimento per il futuro della mediana.

Tra i nomi più osservati dagli scout del Napoli al Mondiale 2026 c'è quello di Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 in forza al Friburgo. Come anticipato da Tuttomercatoweb.com, il suo profilo è entrato stabilmente nei radar azzurri come possibile investimento per il futuro della mediana, dopo aver acceso negli ultimi mesi l'interesse di diversi club europei. Nato a Ginevra e cresciuto nel vivaio del Servette, Manzambi ha scelto nel 2023 di trasferirsi al Friburgo per completare la propria crescita: una decisione che gli ha aperto le porte del grande calcio.

Manzambi Friburgo 2025/26: i numeri della consacrazione tra Bundesliga ed Europa League

La stagione 2025/26 è stata quella della definitiva consacrazione per Manzambi. Con il Friburgo ha trovato continuità sia in Bundesliga che in Europa League, dove ha totalizzato 15 presenze con 2 gol e 2 assist, mostrando una maturità sorprendente per la sua età. I numeri parlano di un centrocampista solido nel possesso, con oltre l'81% di precisione nei passaggi, ma chi lo segue da vicino evidenzia soprattutto intensità, personalità e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. Non è un regista statico né una semplice mezzala di corsa: è un centrocampista moderno, capace di recuperare palloni, accompagnare l'azione, inserirsi senza palla e dare ritmo alla squadra.

Manzambi Mondiale Svizzera: con Yakin può diventare protagonista e accendere il mercato estivo del Napoli

Ora arriva la prova più affascinante: il Mondiale con la nazionale svizzera. Il ct Murat Yakin ha scelto di dare spazio ai giovani, e Manzambi rappresenta una delle novità più intriganti della rosa elvetica. Per il Napoli sarà un'occasione preziosa per osservarlo dal vivo contro avversari di altissimo livello. Gli azzurri cercano da tempo un centrocampista che garantisca corsa, intensità e qualità tecnica, e il profilo del giovane del Friburgo sembra rispondere perfettamente a questo identikit. Una buona prestazione al Mondiale potrebbe trasformarlo da semplice osservato speciale a vero protagonista del prossimo mercato estivo