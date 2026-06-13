Calciomercato Napoli, Lobotka non si tocca! Allegri lo vuole mettere al centro del progetto

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Calciomercato Napoli, Allegri blinda Lobotka: lo slovacco resta centrale nel progetto e si riapre il dialogo per il rinnovo

Nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, Stanislav Lobotka è destinato ad avere un ruolo centrale, scrive Sportmediaset. Il tecnico vuole costruire la sua squadra attorno alle qualità del centrocampista slovacco, anche se il suo futuro presenta ancora alcune incognite. Da un lato, il giocatore sembrava ormai vicino alla conclusione della sua esperienza in azzurro e stava valutando la possibilità di intraprendere una nuova avventura. Dall’altro, sul suo contratto grava una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per l’estero e nelle prime due settimane di luglio, una cifra che potrebbe attirare l’interesse di diversi club. Per la sua permanenza sarà quindi determinante la volontà dello stesso Lobotka, oltre alla fiducia che sentirà da parte del nuovo allenatore.

Allegri punta su Lobotka: possibile rilancio del rinnovo con il Napoli

In questo senso, la posizione di Allegri è molto chiara: Lobotka è considerato un elemento imprescindibile e il punto di riferimento della manovra azzurra. Il tecnico lo vede come il giocatore capace di dettare i tempi di gioco e di dare qualità sia nella fase difensiva sia, soprattutto, nella costruzione dal basso, dove gli sarà affidato il compito di avviare l’azione. Proprio per questo motivo potrebbero riprendere i colloqui tra il Napoli e il centrocampista per il futuro. Un aspetto importante è che lo slovacco ha ancora un anno di contratto con il club, ma la società dispone di un’opzione bilaterale per il rinnovo, che potrebbe essere accompagnata anche da un adeguamento dell’ingaggio per soddisfare le richieste del giocatore. L’arrivo di Allegri, infatti, sembra aver cambiato gli scenari e rafforzato la volontà di Lobotka di proseguire la propria avventura a Napoli, un segnale positivo per un calciatore che fino a poco tempo fa appariva destinato alla partenza.