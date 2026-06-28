Napoli-Rios, occhio alla possibile asta: spuntano altre concorrenti
Richard Rios resta uno dei centrocampisti monitorati con maggiore attenzione dal Napoli in vista della prossima stagione. Giovanni Manna continua a seguire il colombiano, considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana, ma la concorrenza rischia di complicare i piani del club azzurro.
Rios, si scatena l'asta col Napoli?
Secondo quanto riferisce Il Mattino, dopo il Mondiale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale per il centrocampista del Benfica. Oltre al Napoli, infatti, anche il Milan segue con interesse il giocatore, mentre dalla Premier League sono diversi i club che hanno acceso i riflettori su di lui, tra cui il Bournemouth.
Per il Napoli è l'erede di Anguissa
Le ottime prestazioni offerte nell'ultima stagione hanno inevitabilmente fatto lievitare l'interesse attorno a Rios. Se il Napoli deciderà di affondare il colpo per consegnarlo ad Allegri come possibile erede di Anguissa, dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita.
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