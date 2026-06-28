Lucca, avanza la Lazio! Da Roma: è la prima scelta di Gattuso, ma slegato dall'affare-Gila

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Il Napoli aveva pensato di inserire Lucca come contropartita nella trattativa per Mario Gila, ma la Lazio non è disposta ad accettare.

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a intrecciarsi con il mercato del Napoli. Secondo Il Messaggero, l'attaccante è il primo nome sulla lista di Gennaro Gattuso, deciso a portarlo alla Lazio per rilanciare un reparto offensivo che ha perso numerosi protagonisti in termini realizzativi.

Lucca-Lazio sì, ma non come contropartita per Gila

Il Napoli aveva pensato di inserire Lucca come contropartita nella trattativa per Mario Gila, ma il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani non sarebbe disposto ad accettare questa formula. L'idea della Lazio sarebbe quella di trattare l'attaccante esclusivamente con un'operazione separata e in prestito, lasciando distinta la negoziazione per il difensore spagnolo. Sullo sfondo resta anche l'Atalanta, interessata sia a Gila che allo stesso Lucca