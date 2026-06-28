Napoli su Khalaili, già scelto chi gli farà posto: dirà addio dopo quasi tre anni
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Il Napoli vuole Anan Khalaili per la fascia destra, che quest'estate perderà Pasquale Mazzocchi: l'esterno di Barra sarà ceduto.
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la corsia destra, dove Anan Khalaili resta il primo obiettivo di Giovanni Manna. Parallelamente, però, il club potrebbe salutare uno degli interpreti del ruolo: Pasquale Mazzocchi. Secondo quanto riferisce Il Mattino, l'esterno azzurro, attualmente in vacanza in Spagna, è destinato a lasciare Napoli dopo tre stagioni.
Mazzocchi verso l'addio, ma può restare in Serie A
Il suo contratto è in scadenza e diversi club di Serie A avrebbero manifestato interesse, pronti a garantirgli maggiore continuità rispetto a quella trovata nelle ultime stagioni in azzurro. L'eventuale partenza di Mazzocchi aprirebbe definitivamente la strada all'arrivo di un nuovo laterale, con Khalaili in cima alla lista dei desideri del Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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