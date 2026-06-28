Napoli interessato a Rabiot: la reazione del Milan e l'idea per il futuro

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Adrien Rabiot è un pallino di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe anche al Napoli. Ma per il Milan ad oggi il francese è intoccabile.

Mentre il Napoli continua a monitorare Adrien Rabiot come possibile rinforzo per il centrocampo, dal Milan arrivano indicazioni che sembrano andare nella direzione opposta. Secondo La Gazzetta dello Sport, il francese è considerato uno dei pilastri del nuovo progetto rossonero e non rientra tra i calciatori destinati a lasciare il club.

Vertice Milan, Rabiot considerato intoccabile

Nel vertice di mercato andato in scena a Lisbona tra Gerry Cardinale, Ruben Amorim e i dirigenti milanisti, è stata ribadita la volontà di costruire la squadra partendo da una base solida, senza rivoluzioni. Tra i big ritenuti intoccabili figurano proprio Rabiot, oltre a Maignan, Pavlovic e Pulisic. Una posizione che potrebbe complicare i piani del Napoli, che segue il centrocampista da tempo, mentre il Milan è orientato a trattenerlo e ad aggiungere soltanto pochi innesti mirati