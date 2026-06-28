Clamoroso Giovane, Gazzetta: può già lasciare il Napoli! Deciderà Allegri
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Arrivato appena sei mesi fa dall'Hellas Verona, Giovane potrebbe lasciare il Napoli già nel corso di questa finestra di calciomercato estiva.
Il Napoli è al lavoro per alleggerire una rosa che oggi conta ben 37 calciatori. Tra i nomi che potrebbero lasciare gli azzurri nelle prossime settimane, secondo La Gazzetta dello Sport, spunta anche quello di Giovane.
Futuro Giovane in bilico: decide Allegri
L'attaccante, arrivato dal Verona nell'ultima sessione di mercato con un'operazione vicina ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha trovato pochissimo spazio nella gestione di Antonio Conte. Ora la decisione passerà a Massimiliano Allegri, che valuterà il brasiliano durante il ritiro prima di scegliere se puntare su di lui oppure dare il via libera a una cessione, con l'ipotesi prestito che resta al momento la soluzione più probabile.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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