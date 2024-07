Ag. Caprile: "Mi ha detto che sta facendo una gran mole di lavoro! Titolare? Rispondo così"

Graziano Battistini, ex portiere ed agente di Elia Caprile, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Capri’: "Cosa mi ha detto Elia di Conte? So che sta facendo fare una grandissima mole di lavoro, stanno lavorando tutti bene e con un grande senso di appartenenza. Cessione di Osimhen? Il mercato è a rilento un po’ per tutti, può darsi che si vada fino alla fine. Avere in rosa un giocatore come Osimhen è sicuramente importante, ma lì ci sono stati alcuni accordi precedenti. Il mister è comunque ben consapevole di tutto il contesto partenopeo.

Caprile titolare al posto di Meret? Elia è grande entusiasta di vivere questa sua nuova avventura. Ha rispetto di tutti, tra cui anche Meret, ma non ha paura di nessuno e cercherà di fare di tutto per farsi spazio, poi deciderà il mister cosa fare. Conte chiede ai portieri di stare alti e di essere padroni dell’area ed Elia ha queste caratteristiche".