Ag. Cheddira: "Mi è sembrato di rivivere Immobile al Siviglia. Così è nata la trattativa..."

L'agente Marco Sommella è intervenuto nel corso della Palermo Football Conference ed ha parlato tra i vari argomenti anche del suo assistito Walid Cheddira, attaccante dell'Espanyol in prestito dal Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cheddira in Spagna, come è nata?

"Mercoledì sono stato a Barcellona da lui, l'hanno corteggiato per tutta l'estate. L'Espanyol è una neopromossa che fa un bel calcio e una squadra storica: non c'è una vera e propria spiegazione. Al ds dell'Espanyol ho detto che mi sembrava di rivivere quando portammo Immobile a Siviglia. E speriamo sia di buon auspicio, che possa fare come Ciro Immobile".