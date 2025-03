Ag. Dragusin: "Gli manca l'Italia, in futuro potrebbe tornare. Sul Napoli..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Florin Manea, agente di Radu Dragusin: “E’ stato un pò male quando si è rotto il crociato, l’11 febbraio ha fatto l’intervento. Adesso è in Romania, è un pò in Nazionale con i ragazzi, ma solo per 4 giorni e sono sicuro che quando rientrerà dall’infortunio sarà ancora più forte. I muscoli e gli altri legamenti stavano bene, il dottore infatti gli ha detto che è stato sfortunato. Dopo 2 giorni Radu già faceva pressione. Ha solo 23 anni quindi doveva operarsi, se ne avesse avuti 35 avrebbe continuato così senza intervento.

La sua esperienza in Premier? Mi dice che c’è differenza nel ritmo, poi in Italia sono più organizzati in difesa, in Inghilterra invece è spesso da solo, si trova spesso uno contro uno e ci ha messo un po ad adattarsi. In Italia difendeva veramente, di reparto, ma gli piace l’Inghilterra, si è abituato. Dice che lì c’è più ritmo.

L’Italia gli manca, chissà in futuro potrà anche tornare. Il campionato più forte del mondo adesso è in Inghilterra per cui è difficile dire che non è bello giocare in Premier. Radu poi è un ragazzo molto concentrato, non pensa ai soldi, non mi chiede mai di aumentare l’ingaggio e in questo mondo è uno dei pochi".