Ag. Insigne: "Se ADL vuole, lui è pronto! Non servono cessioni e non occupa posti in lista"

Andrea D’Amico, intervistato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato perché il mercato di gennaio sia particolarmente complicato per le società calcistiche. “È complicato per una serie di motivi, perché comunque devi fare i conti adesso anche con l’indice di liquidità, se puoi fare e quanto puoi spendere. Devi prendere dei giocatori che ti possono dare un’inerzia immediata, quindi un apporto immediato. Devi cercare di andare a colmare quelli che possono essere anche gli infortuni che sono accorsi in questa prima parte della stagione”.

Uno dei temi più caldi affrontati durante l’intervista è stato quello di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. “Lo potrebbe tesserare subito e avrebbe il doppio vantaggio che Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente anche a causa di questi infortuni sarebbe un vantaggio importante. Da parte nostra non ci sono esigenze economiche di nessun tipo, quindi non è una trattativa normale. Se loro vogliono, Lorenzo è pronto”.