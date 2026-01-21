Lang-Galatasaray, ci siamo! Tmw: "Si chiude a ore, le cifre definitive"

II Galatasaray può chiudere già in giornata l'operazione Noa Lang. L'esterno olandese è pronto a lasciare il Napoli dopo appena sei mesi per volare in Turchia, con il club di Istanbul che ha deciso di affondare il colpo con decisione. L'accordo tra le parti è vicino sulla base di una cifra complessiva che sfiora i 30 milioni di euro, bonus compresi, con il calciatore che ha già aperto al trasferimento. Lo riporta Tmw.

L'esperienza di Lang in azzurro è stata breve. Arrivato in estate con grandi aspettative, l'ex PSV ha collezionato una mezza stagione fatta di alti e bassi. In totale ha disputato circa 22 presenze tra campionato e coppe, mettendo insieme poco più di 1.200 minuti complessivi. Il bottino parla di 5 gol e 4 assist, numeri discreti ma non pienamente in linea con l'impatto atteso, anche a causa di qualche problema fisico e di una continuità mai realmente trovata all'interno del sistema di gioco. Cosi la cessione di Lang permetterà al Napoli di cambiare marcia sul mercato. Dopo una sessione impostata inizialmente a saldo zero, i 30 milioni in arrivo dal Galatasaray aprono a nuove possibilità per intervenire sia in entrata sia per rinforzare l'attacco.