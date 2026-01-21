Lucca continua a prendere tempo, Sky: spunta il Siviglia, proposto scambio con vecchio pallino

vedi letture

Il futuro di Lorenzo Lucca resta ancora in bilico. L’attaccante del Napoli continua a prendere tempo prima di sciogliere le riserve, valutando con attenzione le diverse opzioni sul tavolo. Il classe 2000 ha attirato l’interesse di vari club europei, segnale di un mercato che potrebbe presto entrare nel vivo anche per lui.

Nelle ultime ore si è inserito anche il Siviglia, guidato da Matías Almeyda. Il club andaluso starebbe pensando a uno scambio che coinvolgerebbe Juanlu Sánchez, obiettivo di mercato estivo del club azzurro. Ma al momento non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale al Napoli. La situazione resta dunque fluida, in attesa di sviluppi concreti. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.