Lucca al Nottingham per 36mln complessivi, accordo vicino: le ultime

vedi letture

Lorenzo Lucca può salutare a breve la Serie A e volare in Premier League. II Nottingham Forest è a un passo dal trovare l'accordo per il suo arrivo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni complessivi: 1 milione per il prestito oneroso e 35 per rendere definitivo il trasferimento a fine stagione. Si tratta di una grande occasione internazionale come quella già avuta all'Ajax - mentre il Napoli spera in una possibile plusvalenza futura. Lo riporta Tmw.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.