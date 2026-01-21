Cheddira-Lecce, ci siamo! Il marocchino del Napoli in partenza da Linate

Walid Cheddira è pronto a iniziare una nuova avventura con il Lecce. L’attaccante marocchino è partito da Milano-Linate in direzione Puglia, dove completerà le formalità per il trasferimento e si metterà a disposizione del club giallorosso.

Dopo l’interruzione del prestito che lo aveva portato dal Napoli al Sassuolo, il centravanti classe 1998 riparte dunque dal Salento. Il cartellino resta di proprietà del Napoli e, dopo la precedente esperienza al Frosinone, a Lecce si ricompone anche la coppia Cheddira–Di Francesco, pronta a lavorare di nuovo insieme. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.