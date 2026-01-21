Cheddira lascia il Sassuolo, Sky: "Via libera per il prestito al Lecce"
Walid Cheddira può iniziare una nuova esperienza: il Sassuolo ha appena dato il via libera per il suo trasferimento al Lecce. Lo riporta la redazione di Sky Sport. I neroverdi salutano quindi l’attaccante marocchino classe 1998: lo aspetta Eusebio Di Francesco a Lecce. Il giocatore resta di proprietà del Napoli. L’attaccante marocchino partirà in serata da Milano.
