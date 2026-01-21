Napoli-Maldini, Sky: si continua a lavorare! Può arrivare insieme a Giovane: il motivo

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata, spinto dalle possibili cessioni di Lucca e Lang e da una stagione segnata da numerosi infortuni. Tra le piste ancora vive c’è quella che porta a Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, che in questa annata ha collezionato 11 presenze con la maglia nerazzurra. Il classe 2001 resta un obiettivo concreto degli azzurri, con la Juventus che si è leggermente defilata dalla corsa.

Maldini non è considerato un’alternativa a Giovane del Verona, altro profilo seguito dal club: il brasiliano potrebbe infatti essere utilizzato anche da centravanti da Antonio Conte, in un reparto offensivo che potrebbe comprendere Hojlund e un Lukaku sempre più vicino al rientro. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.