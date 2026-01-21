Il mercato non si sblocca, Sky: "Per alcuni club metodo e tempistiche non giuste"

Il Consiglio Federale della Figc per il momento non ha accettato formalmente la richiesta della Lega di Serie A, che lunedì scorso si era riunita in assemblea, di considerare anche le riserve di liquidità in cassa ai club come elemento valido per il calcolo del Costo del Lavoro Allargato, uno dei parametri per poter operare sul mercato. La proposta era stata del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e aveva trovato il consenso di altre 15 società. Tre squadre (Juventus, Inter e Roma) si sarebbero astenute mentre il Milan si sarebbe espresso contro.

Il Consiglio Federale ha preso atto della proosta di revisione delle NOIF formulata dalla Lega e può anche considerarsi d’accordo, ma ha delle perplessità sulla tempistica. Quindi ha chiesto alla stessa Lega SerieA di assicurarsi che i club che non hanno votato a favore non facciano ricorso qualora la modifica delle regole venisse approvata in corso di mercato. Il punto centrale della questione infatti concerne soprattutto il metodo e le tempistiche di questa mossa, ritenendo inopportuno intervenire sulle regole legate al Costo del Lavoro Allargato a stagione in corso e a mercato di gennaio già cominciato. Lo riporta Sky Sport.