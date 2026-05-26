Ag. Meret: "Dualismo puoi accettarlo una stagione, poi è un peccato! Inter? Rispondo così"

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Cosa aspettarsi da Meret? E' una delle domande poste a Federico Pastorello a margine dell'evento organizzato dalla sua agenzia. Di seguito la sua risposta: “Bisognerà parlare, è napoletano più che friulano. Ha sempre voluto rimanere lì, ha anche avuto opportunità in scadenza ed è voluto rimanere lì. Ora bisognerà capire chi sarà l’allenatore e che progetti ci sono: una stagione così la puoi fare, ma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato”.

L’Inter può essere una destinazione?

“L’hanno accostato, ma non c’è mai stato un vero approccio. La sensazione è che siano su altre piste”.

Un altro anno di dualismo per Meret sarebbe troppo gravoso?

“Ma non per lui, in generale: Milinkovic è un portiere validissimo, ma questa situazione la puoi accettare per una stagione; che poi diventi il modus operandi di giocare io personalmente lo vedo come un peccato”.