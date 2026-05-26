Ultim'ora Napoli-Zeballos, conferme importanti dall'Argentina: "Lascerà il Boca per gli azzurri"

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Il Napoli sarebbe vicino a chiudere un nuovo colpo in prospettiva dal calcio argentino

Il Napoli sarebbe vicino a chiudere un nuovo colpo in prospettiva dal calcio argentino. Secondo il giornalista di TyC Sports Leandro Aguilera, Exequiel Zeballos lascerà il Boca Juniors per trasferirsi in azzurro. Il talento offensivo, in scadenza a fine anno e orientato a non rinnovare, sarebbe ormai a un passo dal club partenopeo, che lavora agli ultimi dettagli dell’operazione.

Chi è Zeballos

Soprannominato “El Changuito”, Zeballos è un’ala destra classe 2002 considerata tra i profili di maggior qualità del panorama argentino. Rapido, tecnico e molto abile nell’uno contro uno, il giocatore del Boca Juniors avrebbe convinto il Napoli, intenzionato ad aggiungere fantasia e imprevedibilità al proprio reparto offensivo. Le trattative sarebbero in fase avanzata e cresce la fiducia per la fumata bianca nelle prossime settimane, con gli azzurri pronti a battere la concorrenza internazionale sul giovane argentino.