Calciomercato Napoli, Manna pronto al primo colpo: affare Zeballos in chiusura!
L’affare sarebbe ormai in fase avanzata e le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli per arrivare alla chiusura definitiva.
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe vicino a chiudere il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri starebbero infatti accelerando per Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors che non rinnonerà il suo contratto con il club argentino in scadenza a fine anno.
Zeballos verso il Napoli
L’affare sarebbe ormai in fase avanzata e le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli per arrivare alla chiusura definitiva. Zeballos, soprannominato “El Changuito”, è considerato uno dei profili più interessanti del calcio argentino e il Napoli lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per aumentare qualità e fantasia nel reparto offensivo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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Calciomercato Napoli
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