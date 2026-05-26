Più Italiano che Allegri, ma c'è un retroscena: ADL ha avuto un contatto con un altro tecnico

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Vincenzo Italiano è sempre più vicino al Napoli. Dopo l'incontro di oggi con i suoi agenti a Roma, l'attuale allenatore del Bologna è il principale candidato per la panchina azzurra, più di Massimiliano Allegri. Ma prima di questo sprint a due Aurelio De Laurentiis si è sentito anche con un altro tecnico: Thiago Motta. A scriverlo è l'edizione online del Corriere dello Sport:

"Italiano e Allegri sono i principali candidati dopo un mese di valutazioni che ha incluso anche un contatto con Thiago Motta. La prossima settimana De Laurentiis partirà per gli Stati Uniti, dove trascorrerà tre settimane tra Los Angeles e gli impegni legati al Mondiale. Prima di salire sull’aereo, il presidente vuole chiudere la valigia con il nome del nuovo allenatore dentro".