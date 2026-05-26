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Panchina Napoli, Romano: "Sorpasso di Italiano! Pista Allegri raffreddata"
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Vincenzo Italiano sarebbe attualmente in vantaggio su Massimiliano Allegri nella corsa alla panchina del Napoli per la prossima stagione. A riferirlo sui propri canali social è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.
Contatti continui con De Laurentiis e Manna
Nelle ultime ore sarebbero proseguiti i contatti tra Italiano, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, segnale di un interesse sempre più concreto da parte del club azzurro. Al contrario, la pista che porta ad Allegri non avrebbe registrato particolari sviluppi nel corso della giornata, lasciando così Italiano in posizione di vantaggio per raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina partenopea.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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