Italiano-Napoli, Sky conferma: "Incontro con gli agenti, ADL non è alla Filmauro"

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"Questa è la centrale operativa di questo momento estremamente delicato per la programmazione della stagione".

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Sky Massimo Ugolini ha confermato la nostra esclusiva: "Io mi trovo fuori gli uffici della Fimauro, da quello che mi risulta in questo momento il presidente De Laurentiis non è qui. Questa è la centrale operativa di questo momento estremamente delicato per la programmazione della stagione.

Teniamo vivo questo discorso relativo a Italiano, Allegri. Oggi sono in corso delle riunioni alla presenza anche del ds Manna, che stamani di buonora è arrivato a Roma da Napoli per incontrare De Laurentiis e probabimente anche gli agenti di Vincenzo Italiano, ricordiamo ancora sotto contratto col Bologna, eventualmente dovrà discutere del proprio contratto col club bolognese".