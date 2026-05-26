Ultim'ora Lukaku-Napoli, sarà addio! L'agente: "Riscatteranno Hojlund e non li terranno entrambi"

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Ag. Lukaku allo scoperto: "Via a fine stagione? Napoli riscatta Hojlund e non li tiene entrambi"

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. A confermarlo, almeno indirettamente, è stato il suo agente Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal Maybourne Riviera Hotel di Montecarlo. Il procuratore del centravanti belga ha lasciato intendere come in estate possano aprirsi nuovi scenari: “Il futuro di Lukaku? I ragionamenti si fanno. Romelu ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma tantissime cose sono cambiate”. Tra queste, anche l’addio di Antonio Conte e le strategie offensive del club: “Credo che la società riscatterà Hojlund, quindi non penso che il Napoli terrà due attaccanti di questo livello”.

Pastorello: "Con il club rapporti sereni"

Pastorello ha comunque parlato di un clima disteso nei rapporti con il club azzurro: “C’è molta serenità. I rapporti col Napoli sono stupendi, abbiamo sempre trovato una soluzione e non sono preoccupato”. L’agente ha poi difeso il rendimento del suo assistito, frenato soprattutto dai problemi fisici: “Purtroppo la sua stagione non è stata positiva per colpa dell’infortunio, non certo per le sue prestazioni”. Infine, un passaggio anche sulle prospettive future: “Lukaku è un BigMovers, un giocatore importante che deve avere lo spazio che merita. Dovremo affrontare il discorso con il Napoli”.