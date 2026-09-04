Ag. Pio Esposito svela: "ADL era pronto a tutto per prenderlo! Fu il primo a chiederlo"

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Mario Giuffredi svela il forte interesse del Napoli per Pio Esposito. De Laurentiis si era mosso quando l'attaccante giocava ancora nello Spezia.

Il Napoli ha provato concretamente a mettere le mani su Pio Esposito, uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti. A raccontare il retroscena è stato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis si era mosso con largo anticipo: "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo. Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo".

Giuffredi: "Per Pio Esposito l'Inter è casa sua"

Nonostante il forte interesse del Napoli e le numerose richieste arrivate anche da altri club italiani ed esteri, Pio Esposito non ha mai realmente valutato l'addio all'Inter. Giuffredi ha spiegato così la posizione dell'attaccante classe 2005: "Il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua. L'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada". Un legame che ha dunque impedito anche a De Laurentiis di trasformare il forte apprezzamento in una vera trattativa per portarlo al Napoli.