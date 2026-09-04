Ag. Pio Esposito svela: "ADL era pronto a tutto per prenderlo! Fu il primo a chiederlo"

Ag. Pio Esposito svela: "ADL era pronto a tutto per prenderlo! Fu il primo a chiederlo"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Mario Giuffredi svela il forte interesse del Napoli per Pio Esposito. De Laurentiis si era mosso quando l'attaccante giocava ancora nello Spezia.

Il Napoli ha provato concretamente a mettere le mani su Pio Esposito, uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti. A raccontare il retroscena è stato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis si era mosso con largo anticipo: "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo. Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo".

Giuffredi: "Per Pio Esposito l'Inter è casa sua"

Nonostante il forte interesse del Napoli e le numerose richieste arrivate anche da altri club italiani ed esteri, Pio Esposito non ha mai realmente valutato l'addio all'Inter. Giuffredi ha spiegato così la posizione dell'attaccante classe 2005: "Il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua. L'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada". Un legame che ha dunque impedito anche a De Laurentiis di trasformare il forte apprezzamento in una vera trattativa per portarlo al Napoli.