Ag. Politano e Vergara: "Vicini al rinnovo! Nel giro di una settimana li chiudiamo entrambi"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Antonio Vergara: "I miei primi giocatori di alto livello sono stati Mario Rui e Biraghi. Quest’ultimo l’ho preso dalla Juve Stabia appena 18enne, ha fatto il percorso con noi ed è arrivato al Catania in Serie A. Biraghi è con noi da 15 anni.

Di Lorenzo e Politano? Sono due giocatori che hanno fatto una scelta di vita importante a livello calcistico. A Napoli si trovano bene sia a livello di club che come città. La loro decisione è solo per Napoli. Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli! Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi".